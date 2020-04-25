Он будет воспитывать сына как считает нужным и это не моё дело
Отец ругает сынаИстории из жизни
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Можно ли разделить проблемы самых близких на «твои» и «мои»? Есть ли важные моменты в семье, которые могут кого-то «не касаться»?  
Ревность детей не дает жить счастливо
Конфликт в семьеИстории из жизни
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С самой юности я был достаточно стеснительным и тихим парнем. Но, несмотря на это, мне везло с хорошими друзьями. Да и хорошими людьми вообще.
Деревенский филантроп
Мужчина встречает гостейИстории из жизни
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Замуж я выходила рано, в восемнадцать лет. Илья, муж мой, из армии вернулся, а я только что десять классов закончила – осенью сыграли свадьбу.
Сынок не умеет любить
Конфликт отца с сыномИстории из жизни
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Знаю семьи, где детские шалости и излишняя эмоциональность воспринимаются как проблемы. Наши соседи устают, когда их близнецы спорят или обижаются друг на друга.
Сын друга остался без работы и он обратился ко мне
Мужчина размышляетИстории из жизни
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В свои сорок семь я в жизни кое-чего достиг. В нашей N-ской области у меня своя компания – один из лучших автосервисов и два магазина. Начинал с нуля в 90-е.
Решила повысить молодого сожителя до законного мужа
Ссора молодой парыИстории из жизни
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Чувство лёгкого опьянения и погруженность в себя – в последнее время это стало привычным состояние Виктории. После кончины матери девушка не стала вступать
Моя дочь меня стесняется
Конфликт мамы и взрослой дочериИстории из жизни
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Материнский инстинкт – великое дело. Растворяешься в своём ребёнке и радуешься этому. Но, однажды может прийти жуткое разочарование. Вроде, пыталась сделать
Вышла замуж за военного и сильно об этом пожалела
Расстроенная девушка сидит на полуИстории из жизни
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Замуж за военного – казалось мне гарантией хорошей жизни. Когда мы с Михаилом начали встречаться, сразу подумала о грядущей перспективе.
Как я пыталась увести мужа у своей подруги
Флирт мужчины и женщиныИстории из жизни
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Моя подруга живёт в Германии уже четыре года. Она вышла замуж за немца. Получилось всё неожиданно и даже прикольно. Она ездила в Германию по путевке, и
Как мы на волков ходили
Охотник зимой в лесуЛегенды и байки
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В начале 2000-х годов мы частенько охотились на косулей и кабанов. В нашей команде было трое: я, Андрюха и Кирилл. Было много интересных случаев, но в
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