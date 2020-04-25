Можно ли разделить проблемы самых близких на «твои» и «мои»? Есть ли важные моменты в семье, которые могут кого-то «не касаться»?
С самой юности я был достаточно стеснительным и тихим парнем. Но, несмотря на это, мне везло с хорошими друзьями. Да и хорошими людьми вообще.
Замуж я выходила рано, в восемнадцать лет. Илья, муж мой, из армии вернулся, а я только что десять классов закончила – осенью сыграли свадьбу.
Знаю семьи, где детские шалости и излишняя эмоциональность воспринимаются как проблемы. Наши соседи устают, когда их близнецы спорят или обижаются друг на друга.
В свои сорок семь я в жизни кое-чего достиг. В нашей N-ской области у меня своя компания – один из лучших автосервисов и два магазина. Начинал с нуля в 90-е.
Чувство лёгкого опьянения и погруженность в себя – в последнее время это стало привычным состояние Виктории. После кончины матери девушка не стала вступать
Материнский инстинкт – великое дело. Растворяешься в своём ребёнке и радуешься этому. Но, однажды может прийти жуткое разочарование. Вроде, пыталась сделать
Замуж за военного – казалось мне гарантией хорошей жизни. Когда мы с Михаилом начали встречаться, сразу подумала о грядущей перспективе.
Моя подруга живёт в Германии уже четыре года. Она вышла замуж за немца. Получилось всё неожиданно и даже прикольно. Она ездила в Германию по путевке, и
В начале 2000-х годов мы частенько охотились на косулей и кабанов. В нашей команде было трое: я, Андрюха и Кирилл. Было много интересных случаев, но в