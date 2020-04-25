Он будет воспитывать сына как считает нужным и это не моё дело Истории из жизни Можно ли разделить проблемы самых близких на «твои» и «мои»? Есть ли важные моменты в семье, которые могут кого-то «не касаться»?

Ревность детей не дает жить счастливо Истории из жизни С самой юности я был достаточно стеснительным и тихим парнем. Но, несмотря на это, мне везло с хорошими друзьями. Да и хорошими людьми вообще.

Деревенский филантроп Истории из жизни Замуж я выходила рано, в восемнадцать лет. Илья, муж мой, из армии вернулся, а я только что десять классов закончила – осенью сыграли свадьбу.

Сынок не умеет любить Истории из жизни Знаю семьи, где детские шалости и излишняя эмоциональность воспринимаются как проблемы. Наши соседи устают, когда их близнецы спорят или обижаются друг на друга.

Сын друга остался без работы и он обратился ко мне Истории из жизни В свои сорок семь я в жизни кое-чего достиг. В нашей N-ской области у меня своя компания – один из лучших автосервисов и два магазина. Начинал с нуля в 90-е.

Решила повысить молодого сожителя до законного мужа Истории из жизни Чувство лёгкого опьянения и погруженность в себя – в последнее время это стало привычным состояние Виктории. После кончины матери девушка не стала вступать

Моя дочь меня стесняется Истории из жизни Материнский инстинкт – великое дело. Растворяешься в своём ребёнке и радуешься этому. Но, однажды может прийти жуткое разочарование. Вроде, пыталась сделать

Вышла замуж за военного и сильно об этом пожалела Истории из жизни Замуж за военного – казалось мне гарантией хорошей жизни. Когда мы с Михаилом начали встречаться, сразу подумала о грядущей перспективе.

Как я пыталась увести мужа у своей подруги Истории из жизни Моя подруга живёт в Германии уже четыре года. Она вышла замуж за немца. Получилось всё неожиданно и даже прикольно. Она ездила в Германию по путевке, и